Баку звинувачує Єреван у розпалюванні ненависті через позов до суду ООН

МЗС Азербайджану назваkj позов Вірменії до Міжнародного суду ООН актом розпалювання расової ненависті. Про це заявив 30 вересня речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде, повідомляє Report.

За словами речника, ці позови, спрямовані на розпалювання расової ненависті до азербайджанців, є абсолютно неприйнятними та свідчать про те, що Вірменія не відмовляється від спроб зазіхання на територіальну цілісність та суверенітет Азербайджану.

«Лише за цей рік Вірменія звертається до суду вже втретє. Зазначимо, що з трьох клопотань, поданих Вірменією у січні, два були відхилені, одне задоволене частково, а подані у травні клопотання були одноголосно відхилені суддями. Азербайджанська сторона представить суду позицію, в якій будуть відображені послідовні відповіді на ці нові необґрунтовані претензії Вірменії», – йдеться у повідомленні.

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану щодо порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Наразі з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тисяч людей.