Україна «зацікавлена» в стабільності на Південному Кавказі – Зеленський про зустріч із Пашиняном

Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном під час саміту в Гранаді – про це він повідомив 5 жовтня.

За словами Зеленського, розмова стосувалася безпекової ситуації на Південному Кавказі.

«Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти», – додав він.

Пресслужба Пашиняна називає Зеленського серед політиків, із якими голова вірменського уряду мав зустрічі під час саміту.

Напередодні Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, в тому числі щодо регіональної безпеки.

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5 жовтня в Гранаді в Іспанії мала відбутися зустріч президента Азербайджану Ільгама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Але за день до зустрічі Алієв відмовився від візиту. За даними азербайджанських ЗМІ, Баку наполягав на участі в зустрічі Туреччини, але отримав відмову. Проти, зокрема, виступили Франція та Німеччина.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.