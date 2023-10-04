Росія і США підтвердили переговори за участі ЄС щодо Карабаху перед операцією Баку

Росія і Сполучені Штати Америки 4 жовтня підтвердили повідомлення про те, що разом з офіційними особами ЄС проводили переговори щодо Нагірного Карабаху перед блискавичною військовою операцією Азербайджану, яка дозволила Баку повернути контрольований етнічними вірменами сепаратистський регіон.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що «до нас звернулися США і ЄС і попросили провести зустріч». «Нічого секретного не було... Це був звичайний обмін думками», – додала вона.

Представник Державного департаменту США також заявив, що зустріч не була секретною і «збиралася для вирішення конкретних нагальних гуманітарних питань і надання потенційної гуманітарної допомоги в Нагірному Карабасі».

Раніше видання Politico із посиланням на дипломата, знайомого з перебігом обговорень, повідомило про те, що високопоставлені представники Росії, США та Євросоюзу провели «секретні переговори» за кілька днів до військової операції Азербайджану у Нагірному Карабаху. За повідомленням, зустріч нібито відбулася 17 вересня у Стамбулі.

За словами джерела видання, основною темою переговорів було тиск на Азербайджан, щоб той припинив блокування Лачинського коридору і допустив гуманітарний конвой із паливом та продовольством у Карабах.

Видання називає зустріч рідкісним контактом на високому рівні між Москвою і країнами Заходу на тему безпеки – після початку повномасштабної війни Росії проти України такі зв’язки були порушені.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

За оцінкою ООН, у регіоні за кілька тижнів залишилося не більше ніж тисяча зі 120 тисяч етнічних вірмен, які там проживали.

Азербайджанська влада закликала жителів залишитися в регіоні і заявила про готовність вести переговори про реінтеграцію вірменського населення Карабаху.

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.

5 жовтня в Гранаді в Іспанії мала відбутися зустріч президента Азербайджану Ільгама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Очікувалося, що на саміті сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання кризи між Баку та Єреваном.

За день до запланованої зустрічі з’явилися повідомлення, що Алієв відмовився від візиту до Гранади. За даними азербайджанських ЗМІ, Баку наполягав на участі в зустрічі Туреччини, але отримав відмову. Проти, зокрема, виступили Франція та Німеччина.