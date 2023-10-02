Кілька вірменських високопосадовців залишаться в Карабаху до завершення пошуково-рятувальних робіт

Самвел Шахраманян, який очолював сепаратистську «Нагірно-Карабаську республіку», залишиться з групою відповідальних осіб у Степанакерті (азербайджанська назва – Ханкенді) до завершення робіт з пошуку загиблих і зниклих безвісти в результаті бойових дій 19–20 вересня і вибуху 25 вересня, повідомляє Інформаційний штаб Нагірного Карабаху.

За цими даними, уряд Карабаху продовжує приділяти увагу тим громадянам, які хочуть переїхати до Вірменії і можуть перебувати з різних причин на території регіону.

Омбудсмен Нагірного Карабаху ввечері 1 жовтня повідомив, що до Вірменії прибув останній автобус із 15 пасажирами з Нагірного Карабаху.

За даними вірменської влади, до країни прибули понад 100 тисяч людей із Нагірного Карабаху. Скільки етнічних вірмен залишаються на цій території, невідомо.