Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС. Цей суд видав ордер на арешт Путіна

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. За це рішення проголосували 60 депутатів, 20 були проти.

Опозиція бойкотувала обговорення питання і залишала залу засідань.

«Ми створюємо додаткові гарантії для Вірменії» перед загрозою територіальній цілісності, яку країна вбачає з боку Азербайджану, заявив депутатам представник Вірменії з міжнародних правових питань Егіше Кіракосян.

Секретар парламентської фракції опозиційного блоку «Вірменія» Арцвік Мінасян назвав це питання антиконституційним. Росія називала «вкрай ворожим» план Єревана визнати юрисдикцію МКС.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу та Україною.