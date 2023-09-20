Міжнародний кримінальний суд зазнав хакерської атаки

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) зазнав хакерської атаки минулого тижня, повідомляє агентство Reuters.

У МКС розповіли, що виявили «незвичайну активність» у компʼютерній мережі. Представник організації відмовився коментувати, наскільки масштабною була атака та чи була небезпека повністю усунена. У МКС також не коментували, хто може стояти за атакою.

«Було вжито негайних заходів для реагування на цей інцидент кібербезпеки та помʼякшення його наслідків», – сказано в заяві МКС.

Джерело видання NOS заявило, що в результаті атаки було вкрадено велику кількість конфіденційних документів. У МКС цю інформацію не підтвердили.

Представник організації заявив виданню, що атака розслідується у співпраці з владою Нідерландів.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу та Україною.