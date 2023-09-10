Лула да Сільва: Путіна не заарештують на саміті G20 у Бразилії в 2024-му

Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва заявив, що президента Росії Володимира Путіна не заарештують на саміті «Групи двадцяти» у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського президента на наступну зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро та гарантує його безпеку.

Цього року Путін не приїхав на саміт G20 до Делі. Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також Путін не відвідав саміт БРІКС у Йоганнесбурзі: він брав участь у засіданнях відеозв’язком.

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У суботу країни G20 погодили декларацію, в якій безпосередньо не засудили військове вторгнення Росії в Україну. У документі сказано лише, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Хартії ООН, утримуватися від загроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав.

Цю декларацію розкритикувало Міністерство закордонних справ, назвавши текст «слабким».

Бразилія підписала Римський статут, що лежить в основі діяльності Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні виписав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії.