МВС Росії оголосило у розшук голову і ще двох суддів Міжнародного кримінального суду

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Пьотра Гофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і суддю Бертрама Шмітта. На дані у базі МВС Росії звернуло увагу російське видання «Медіазона».

У картках зазначено, що вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу Росії, якою саме – не уточнюється.

Раніше російське МВС оголосило у розшук суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу. Вони разом зі ще одним суддею Серхіо Херардо Угальде Годінесом видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Інформації про розшук Годінеса у базі МВС Росії наразі немає, уточнює видання.

Крім суддів, МВС Росії також оголосило у розшук прокурора МКС Каріма Хана. У березні цього року проти нього і трьох суддів МКС – Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса – Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про «притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та підготовку до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом».

Ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової був виданий МКС 17 березня 2023 року. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. У суді вважають, що є «розумні підстави» вважати, що президент Росії несе особисту відповідальність за це.

Постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини, зокрема голови держави. Проте Міжнародний кримінальний суд не ухвалює заочних вироків. Це означає, що для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. Путін тепер не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.