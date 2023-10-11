У Болгарії висунули звинувачення 5 іноземцям у незаконному експорті для військ РФ

Болгарська прокуратура 11 жовтня заявила, що п’ятьом іноземним громадянам – трьом громадянам Росії, громадянину Білорусі й громадянину Албанії – висунули звинувачення в участі у злочинній групі, яка незаконно експортувала товари для російських підрозділів, які воюють в Україні.

Це повідомлення оприлюднили через день після того, як болгарська влада заявила, що заарештувала 12 осіб, які, ймовірно, були учасниками організованого злочинного угруповання, що експортувало до Росії «товари подвійного призначення» – товари, призначені для цивільного використання, які також можуть використовуватися у військових цілях, – у порушення санкцій, накладених ЄС на Росію через її війну проти України.

Окружна прокурорка Пловдива Ваня Христева повідомила державному мовнику BNT 11 жовтня, що п’ятьом особам висунули кримінальні звинувачення і що районна прокуратура подала запит на їхній арешт.

Христева сказала, що діяльність злочинної групи проходила через компанію, зареєстровану в Пловдиві, місті, розташованому приблизно за 130 кілометрів на схід від столиці Софії. Ця компанія закуповувала товари з-за кордону, а потім перепаковувала їх у квартирі в Пловдиві, кажуть у прокуратурі.

Потім товари транспортували у валізах і сумках до аеропорту Софії, звідки намагалися їх вивезти. Проте спецоперація, проведена силовиками, завадила відправленню.

Товари включали оптичні приціли, біноклі, авіаційні радіостанції та комп’ютерне програмне забезпечення на суму близько чотири мільйони левів (2,2 мільйона доларів).

Вони «призначалися для російських підрозділів, які беруть участь у війні в Україні», сказав голова Державного агентства з нацбезпеки Пламен Тончев.

За його словами, злочинне угруповання діяло з 2021 року в інших країнах ЄС, а також у Великій Британії, Сербії, Сінгапурі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.