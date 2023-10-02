Болгарія з 2 жовтня забороняє вʼїзд автомобілів із російськими номерами

Болгарія забороняє вʼїзд автомобілів із російськими номерами. Заборона розпочне діяти до кінця дня 2 жовтня, повідомив голова прикордонної поліції Антон Златанов.

«Упевнений, що до кінця дня заборона на вʼїзд російських автомобілів до нашої країни почне діяти і на території Болгарії, і хочу додати, що для вантажних автомобілів вона діє вже кілька місяців», ­­– зазначив Златанов.

Він не зміг назвати кількість машин, що вʼїжджають до Болгарії з російськими номерами, але сказав, що їх небагато.

Заборона вже діє в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії та Норвегії. Обмеження запроваджуються на підставі санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.

Влада Фінляндії уточнила, що заборона не стосуватиметься громадян і родин із ЄС та Європейської економічної зони. Також обмеження не поширюються на автомобілі з дипломатичними номерами та машини, які здійснюють гуманітарні перевезення.

Митниця Литви зажадала від власників автомобілів із російськими номерами вивезти їх із території країни та Євросоюзу впродовж шести місяців. Ця вимога стосується машин, ввезених до Литви до 11 вересня цього року. У разі порушення закону, як заявили в митниці, влада може накласти штраф та/або конфіскувати автомобіль.