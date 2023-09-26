Президент Латвії назвав умову закриття кордонів з Білоруссю та РФ

У випадках «масового напливу» мігрантів, Латвія голова закрити кордон із Білоруссю та РФ, сказав президент країни Едгар Рінкевичс, повідомляє Delfi.

На зустрічі з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом вони обговорювали внесок Берліна в безпеку регіону, а також «потенційні ризики гібридної загрози на кордоні НАТО», повідомляє видання.

Також відомо, що Рінкевичс висловив подяку за участь Німеччини в забезпеченні безпеки Балтійського регіону і плани щодо збільшення чисельності Збройних сил. Зокрема він підтвердив готовність Латвії прийняти ротацію бойових літаків Німеччини в Лієлварді 2024 року.

Обговорюючи потенціал гібридних атак на кордоні Латвії, Рінкевичс зазначив, що «країна готова вжити всіх необхідних заходів, зокрема закрити кордон із Білоруссю і Росією».

Латвія й Литва закрили можливість в’їзду на автомобілях з російськими номерами.

Згодом, 13 вересня, відповідне рішення схвалила й влада Естонії.