Норвегія заборонить в’їзд автомобілям із російськими номерами

Норвегія услід за Фінляндією, Польщею і країнами Балтії заборонить в’їзд автомобілям із російськими номерами.

Міністерство закордонних справ країни вже працює над новими правилами, що забороняють в’їзд на норвезьку територію легковим автомобілям із російською реєстрацією, повідомило місцеве видання NRK із посиланням на держсекретаря країни Ейвінда Вада Петерссона.

«Норвегія, як і Фінляндія, запровадить обмеження на ввезення та використання автомобілів із російською реєстрацією. Зараз ми вивчаємо, як це має бути зроблено, і скоро повернемося з конкретними заходами», – заявив він.

Раніше в’їзд у країну для автомобілів із російськими номерами закрили Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

Влада Фінляндії уточнила, що заборона не торкнеться громадян і сімей Євросоюзу та Європейської економічної зони, у тому числі з другим громадянством, які постійно проживають у Росії. Також обмеження не поширюються на автомобілі з дипломатичними номерами та транспортні засоби, які здійснюють гуманітарні перевезення.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що автомобілі з російськими номерами потрібно або конфіскувати, або перереєструвати в Естонії. Литва також пригрозила вилучати автомобілі з російськими номерами на території ЄС. Влада Латвії, у свою чергу, підкреслила, що не конфіскуватиме такий транспорт, якщо він уже перебуває на території ЄС.

8 вересня Єврокомісія роз’яснила порядок застосування санкцій, згідно з якими митниця країн Євросоюзу має право не пропускати на територію блоку товари з Росії, імпорт яких заборонений, зокрема автомобілі й особисті речі росіян.

Через кілька днів було опубліковане уточнення, згідно з якими митні органи повинні звертати увагу насамперед на автомобілі.