Польща не пропускатиме на свою територію автомобілі з російськими номерами

Влада Польщі, слідом за Фінляндією та країнами Балтії, від неділі, 17 вересня, також заборонить в’їзд автівок із російськими номерами на територію країни, зазначив у твітері міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

«Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня (17 вересня – ред.) і набуде чинності сьогодні опівночі», – заявив міністр.

Камінський пояснив, що від 17 вересня жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в Росії, не зможе в’їхати на територію польської держави.

Заборона на в’їзд не стосується громадян Євросоюзу та людей з їхнього найближчого оточення, співробітників дипломатичних місій чи людей, які в’їжджають до Фінляндії з гуманітарною місією.

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто. Раніше це зробили країни Балтії: Латвія, Естонія та Литва. Вільнюс лише зробив виняток для автомобілів, що прямують до або з Калінінграда.

Єдиною прикордонною з Росією країною ЄС, яка не оголошувала заборону на в’їзд російським авто, залишилася до цього Польща.