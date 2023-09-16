Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Польща не пропускатиме на свою територію автомобілі з російськими номерами

Влада Польщі, слідом за Фінляндією та країнами Балтії, від неділі, 17 вересня, також заборонить в’їзд автівок із російськими номерами на територію країни

Влада Польщі, слідом за Фінляндією та країнами Балтії, від неділі, 17 вересня, також заборонить в’їзд автівок із російськими номерами на територію країни, зазначив у твітері міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

«Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня (17 вересня – ред.) і набуде чинності сьогодні опівночі», – заявив міністр.

Камінський пояснив, що від 17 вересня жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в Росії, не зможе в’їхати на територію польської держави.

Заборона на в’їзд не стосується громадян Євросоюзу та людей з їхнього найближчого оточення, співробітників дипломатичних місій чи людей, які в’їжджають до Фінляндії з гуманітарною місією.

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто. Раніше це зробили країни Балтії: Латвія, Естонія та Литва. Вільнюс лише зробив виняток для автомобілів, що прямують до або з Калінінграда.

Єдиною прикордонною з Росією країною ЄС, яка не оголошувала заборону на в’їзд російським авто, залишилася до цього Польща.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG