Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Автівки з російськими номерами мають за шість місяців виїхати з Естонії – МВС

Влада Естонії дала власникам автомобілів із російськими номерами пів роки, аби вивезти автівки з країни

Влада Естонії дала власникам автомобілів із російськими номерами пів роки, аби вивезти автівки з країни, розповів міністр внутрішніх справ країни Лаурі Ляенеметс, пише Postimees.

За його словами, що в’їзд транспортних засобів із російськими номерами заборонено з 13 вересня.

«Однак щодо автомобілів із російськими номерними знаками, які вже перебувають в Естонії, ми не будемо вносити жодних змін до закону, а застосовуватимемо чинні правові норми», – сказав він.

Відтепер усі власники транспортних засобів з російськими номерами мають внести свій автомобіль в естонський реєстр протягом шести місяців, або перевезти його в Росію. При цьому при вивезенні автомобіля потрібно сплатити податок і мито, уточнив естонський міністр.

«Наприклад, у випадку з автомобілем вартістю 20 000 євро мито становитиме близько двох тисяч євро, а податок з обороту – 4 400 євро», – додав Ляенеметс.

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто. Раніше це зробили країни Балтії: Латвія, Естонія та Литва. Вільнюс лише зробив виняток для автомобілів, що прямують до або з Калінінграда.

Єдиною прикордонною з Росією країною ЄС, яка не оголошувала заборону на в’їзд російським авто, залишилася Польща. Однак, польська влада не залишилась осторонь та схвалила відповідне рішення 16 вересня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG