Автівки з російськими номерами мають за шість місяців виїхати з Естонії – МВС

Влада Естонії дала власникам автомобілів із російськими номерами пів роки, аби вивезти автівки з країни, розповів міністр внутрішніх справ країни Лаурі Ляенеметс, пише Postimees.

За його словами, що в’їзд транспортних засобів із російськими номерами заборонено з 13 вересня.

«Однак щодо автомобілів із російськими номерними знаками, які вже перебувають в Естонії, ми не будемо вносити жодних змін до закону, а застосовуватимемо чинні правові норми», – сказав він.

Відтепер усі власники транспортних засобів з російськими номерами мають внести свій автомобіль в естонський реєстр протягом шести місяців, або перевезти його в Росію. При цьому при вивезенні автомобіля потрібно сплатити податок і мито, уточнив естонський міністр.

«Наприклад, у випадку з автомобілем вартістю 20 000 євро мито становитиме близько двох тисяч євро, а податок з обороту – 4 400 євро», – додав Ляенеметс.

Фінляндія стала четвертою країною ЄС, яка межує з Росією, і яка заборонила в’їзд російським легковим авто. Раніше це зробили країни Балтії: Латвія, Естонія та Литва. Вільнюс лише зробив виняток для автомобілів, що прямують до або з Калінінграда.

Єдиною прикордонною з Росією країною ЄС, яка не оголошувала заборону на в’їзд російським авто, залишилася Польща. Однак, польська влада не залишилась осторонь та схвалила відповідне рішення 16 вересня.