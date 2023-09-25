Латвія: поліція попередила про штрафи за автомобільні наклейки «Я – русский»

Поліція Латвії попереджає про штрафи за автомобільні наклейки «Я – русский». Про це відомство повідомило на своїй сторінці у соціальній мережі твіттер.



У відомстві заявили, що на тлі війни в Україні використання на автомобілях «потенційно провокаційних написів» є неприпустимим.



«Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз’яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні.



Крім того, відомство запропонувало місцевим жителям звертатися до поліції при виявленні подібних написів на машинах.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), з такою заявою департамент поліції країни виступив після того, як в інтернеті з’явилося фото автомобіля з латвійськими номерами, на склі якого було наклеєно напис «Я – русская».