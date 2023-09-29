Норвегія забороняє в’їзд легковим автомобілям із російською реєстрацією – МЗС країни

Норвегія приєднається до заборони ЄС на ввезення на свою територію автомобілів із російською реєстрацією – про це заявило Міністерство закордонних справ країни 29 вересня.

Відомство заявило, що заборона стосується, поміж іншого, зареєстрованих у Росії легкових автомобілів із дев’ятьма й менше місцями. Вона набуде чинності 3 жовтня.

Водночас автомобілі із 10 й більше пасажирськими місцями все ще зможуть перетинати кордон. Також передбачені винятки для дипломатичних автомобілів, авто, що належать громадянам Норвегії або членам їхніх родин із дозволом на проживання в Росії, а також для тих, хто подорожує з гуманітарних причин.

Норвезька влада днями повідомляла, що може заборонити в’їзд автомобілям із російськими номерами слідом за Фінляндією, Польщею і країнами Балтії.

Читайте також: Росія оголосила Норвегію «недружньою» щодо дипломатів країною

8 вересня Єврокомісія роз’яснила порядок застосування санкцій, згідно з якими митниця країн Євросоюзу має право не пропускати на територію блоку товари з Росії, імпорт яких заборонений, зокрема автомобілі й особисті речі росіян.

Через кілька днів було опубліковане уточнення, згідно з якими митні органи повинні звертати увагу насамперед на автомобілі.

Норвегія не входить до Євросоюзу, водночас країна зазвичай долучається до політики блоку щодо підтримки України. У грудні 2022 року ЄС та Норвегія підписали адміністративну угоду про добровільний фінансовий внесок Осло до місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України на 2023 рік.