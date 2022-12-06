ЄС і Норвегія підписали угоду щодо підтримки України

ЄС та Норвегія підписали сьогодні адміністративну угоду про добровільний фінансовий внесок Осло до місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України на 2023 рік (EUMAM Ukraine), повідомляє пресслужба Європейської Ради.



«Фінансова підтримка Місії ЄС з військової допомоги Україні з боку Норвегії дасть додатковий поштовх для навчання та оснащення українських Збройних Сил, які продовжують мужню боротьбу з російською агресією», – заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.



31 жовтня уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати EUMAM Ukraine добровільним фінансовим внеском у розмірі 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру. Сьогоднішнє підписання офіційно закріплює цю резолюцію та гарантує, що угода набуде чинності.

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Місія EUMAM в Україні була офіційно створена 17 жовтня 2022 року для посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також для захисту цивільного населення. EUMAM Ukraine має мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.

Норвегія неодноразово підтримувала Україну у її протистоянні російській агресії, серед іншого, запроваджуючи санкції проти Росії або надаючи військову підтримку.