Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення

Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire, пускові установки, блоки наведення, а також прилади нічного бачення, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як йдеться на сайті Міноборони Норвегії, про це Грам оголосив під час зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн на авіабазі «Рамштайн».

Ракети були придбані для Coastal Ranger Commando.

«Це зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення. Ракета проста в експлуатації і може використовуватися як проти наземних, так і проти морських цілей», – сказав міністр оборони Норвегії.

«Термін експлуатації системи Hellfire закінчується, планувалося її поетапно зняти з балансу збройних сил Норвегії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збройні сили Норвегії потестили та перевірили стан ракет перед їх відправкою – вони вже вирушили з Норвегії. Українські військові пройшли навчання з використання Hellfire, вказали в Міноборони Норвегії.

Крім того, Норвегія також передала Україні прилади нічного бачення: окуляри нічного бачення та біноклі.

Раніше сьогодні стало відомо про ще один пакет військової допомоги від США для України на 675 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли 105-міліметрові гаубиці та високоточні ракети.