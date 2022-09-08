Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення

Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire, пускові установки, блоки наведення, а також прилади нічного бачення, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Як йдеться на сайті Міноборони Норвегії, про це Грам оголосив під час зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн на авіабазі «Рамштайн».
Ракети були придбані для Coastal Ranger Commando.
«Це зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення. Ракета проста в експлуатації і може використовуватися як проти наземних, так і проти морських цілей», – сказав міністр оборони Норвегії.
«Термін експлуатації системи Hellfire закінчується, планувалося її поетапно зняти з балансу збройних сил Норвегії», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що збройні сили Норвегії потестили та перевірили стан ракет перед їх відправкою – вони вже вирушили з Норвегії. Українські військові пройшли навчання з використання Hellfire, вказали в Міноборони Норвегії.
Крім того, Норвегія також передала Україні прилади нічного бачення: окуляри нічного бачення та біноклі.
Раніше сьогодні стало відомо про ще один пакет військової допомоги від США для України на 675 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли 105-міліметрові гаубиці та високоточні ракети.
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