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Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення

Повідомляється, що збройні сили Норвегії потестили та перевірили стан ракет перед їх відправкою

Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire, пускові установки, блоки наведення, а також прилади нічного бачення, заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як йдеться на сайті Міноборони Норвегії, про це Грам оголосив під час зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн на авіабазі «Рамштайн».

Ракети були придбані для Coastal Ranger Commando.

«Це зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення. Ракета проста в експлуатації і може використовуватися як проти наземних, так і проти морських цілей», – сказав міністр оборони Норвегії.

«Термін експлуатації системи Hellfire закінчується, планувалося її поетапно зняти з балансу збройних сил Норвегії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збройні сили Норвегії потестили та перевірили стан ракет перед їх відправкою – вони вже вирушили з Норвегії. Українські військові пройшли навчання з використання Hellfire, вказали в Міноборони Норвегії.

Крім того, Норвегія також передала Україні прилади нічного бачення: окуляри нічного бачення та біноклі.

Раніше сьогодні стало відомо про ще один пакет військової допомоги від США для України на 675 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли 105-міліметрові гаубиці та високоточні ракети.

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