Поліція Болгарії арештувала 12 осіб, звинувачених у незаконному експорті товарів для військ РФ

У Болгарії заарештували 12 осіб, які, за даними влади, були частиною злочинної групи, що незаконно експортувала товари для російських військ в Україні.

Заступниця генпрокурора Марія Павлова 10 жовтня заявила, що група експортувала «товари подвійного призначення» – товари, призначені для цивільного використання, які також можуть використовуватися у військових цілях – у порушення санкцій, накладених Євросоюзом на Росію через її війну проти України.

Серед експортованих товарів були оптичні приціли, біноклі, авіаційні радіоприймачі, програмне забезпечення.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.