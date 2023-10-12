У Києві Повітрофлотський проспект пропонують перейменувати на Повітряних сил ЗСУ

Військові пропонують перейменувати у Києві Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил Збройних Сил України. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За його словами, військові на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня звернулися до депутатів та міського голови Віталія Кличка з таким проханням, а командувач повітряного командування «Центр» Анатолій Кривоножко під час свого виступу наголосив, що перейменування покликане відзначити особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзм особового складу Повітряних сил ЗСУ.



«КМВА і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу. Нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг наших Героїв. Історично закарбується навічно пам’ять і вдячність 00 захисникам неба Повітряних сил ЗСУ», – написав Попко у телеграмі.

Раніше Повітрофлотський проспект у Києві пропонували перейменувати на Повітрянофлотський або ж на проспект Європейського Союзу, але ці пропозиції не підтримали.