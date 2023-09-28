В уряді Росії заявили, що Керченський міст закриють на дев’ять годин

Автомобільний рух Керченським мостом, що з’єднує окупований Крим із Росією, перекриють на дев’ять годин – з 21:00 28 вересня до 06:00 29 вересня, заявили у пресслужбі російського Мінтрансу.

«28 вересня на автопідходах до Кримського (Керченського – ред.) мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21:00 до 06:00 29 вересня у зв’язку з проведенням відновлювальних робіт», – йдеться у повідомленні.

14 вересня віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня. За словами російського чиновника, попереду заміна другої прогонової будови. Відкрити рух повністю російська влада розраховує до 1 листопада.

У середині серпня в інтернеті з’явилися супутникові знімки ремонту, який тривав на Керченському мосту.

Вранці 17 липня російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинено. За його словами, сталася «надзвичайна подія» в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю РФ.

У Мінтрансі РФ повідомляли про пошкодження дорожнього полотна на прольотах мосту.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».