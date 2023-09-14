Російська влада заявила про відновлення руху пошкодженою в липні ділянкою Керченського мосту

Російська влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованої після вибухів 17 липня, повідомляють російські медіа.

За словами підконтрольного Росії віцепрем’єр-міністра півострова Марата Хуснулліна, ремонт тривав 59 днів.

«Звели тимчасовий робочий міст, демонтували пошкоджену прогонову будову та насунули нову. Для нього знадобилося 267 тонн металу. Уклали асфальт. Тепер ліва частина повністю готова прийняти потік автомобілів», – повідомив він.

Хуснуллін додав, що попереду заміна другої прогонової будови. Відкрити рух повністю російська влада розраховує до 1 листопада.

У середині серпня в інтернеті з’явилися супутникові знімки ремонту, який тривав на Керченському мосту.

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Вранці 17 липня російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинено. За його словами, сталася «надзвичайна подія» в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю РФ.

У Мінтрансі РФ повідомляли про пошкодження дорожнього полотна на прольотах мосту.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.