Москва планує витратити на відновлення Керченського мосту щонайменше мільярд рублів

Відновлення Керченського мосту обійдеться російському бюджету в суму від одного мільярда до 1,3 мільярда рублів (тобто від 408 до 530 мільйонів гривень), повідомляють російські інформагенції з посиланням на віцепремʼєра уряду РФ Марата Хуснулліна.

За його словами, для ремонту мосту необхідно звести додатковий міст довжиною 250 метрів, на якому працюватимуть великовантажні крани – ними планується підняти пошкоджені прольоти мосту.

«Вже вчора розпочали перекидання труб, металоконструкцій із Тольятті. За два місяці ми його (тимчасовий міст) збудуємо», – додав Хуснуллін.

17 липня на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів і незаконно перетинала українсько-російський кордон, їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада РФ звинуватила в атаці на міст ЗСУ. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху. Наразі рух здійснюється в реверсивному режимі. За словами Марата Хуснулліна, двосторонній рух з одного боку мосту планується запустити до середини вересня, з другого — до листопада.