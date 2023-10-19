Удар РФ по Україні: у Повітряних силах повідомили про збиття ракети Х-59 і трьох дронів

Українські військові повідомили, що з учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку збили в небі України запущену Росією ракету Х-59 і три дрони.

«Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу: 5 балістичних ракет Іскандер М; 1 зенітна керована ракета С-300; 1 керована авіаційна ракета Х-59; 1 крилата ракета (тип уточнюється); 9 ударних БПЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що під атаку потрапили об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше сьогодні повідомлялося, що вночі російські військові вдарили крилатою ракетою по Миколаєву. За даними влади, виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих. Дані по інших регіонах уточнюються.