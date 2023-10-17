«Маємо результат у просуванні вперед»: Зеленський про засідання ставки

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки, повідомляє Офіс президента 17 жовтня.

«Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар’їнка, Шахтарський напрямок. І Куп’янськ, і Запорізький напрямок», – йдеться в зверненні голови держави.

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Зеленський подякував військовим за знищення російської логістики та баз російських військ, а також партнерам України за надання зброї:

«Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення».

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Крім того, на ставці заслухали доповідь щодо захисту берегів Чорного моря та Дунайського регіону, в тому числі захисту портів та шляхів українського експорту, заявив він.

Попереднє засідання ставки Зеленський провів 12 жовтня. Воно стосувалося ситуації на фронті, українського експорту та ситуації на Близькому Сході.