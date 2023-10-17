Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 289 430 своїх військових, зокрема 800 – за останню добу, заявив вранці 17 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, у командуванні навели такі дані про втрати РФ:

танки ‒ 4979 (+14)

бойові броньовані машини ‒ 9405 (+20)

артилерійські системи – 6936 (+26)

РСЗВ – 814

засоби ППО ‒ 547

літаки – 318

гелікоптери – 317

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11)

крилаті ракети ‒ 1533 (+2)

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 9293 (+22)

спеціальна техніка ‒ 982 (+1).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних, встановили імена понад 33 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.