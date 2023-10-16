Генштаб повідомляє «безуспішні штурмові дії» російських військ на Авдіївському напрямку 

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 16 жовтня. За зведенням, оперативна обстановка на сході та півдні «залишається складною».

«На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще чотири атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області», – йдеться в повідомленні.

Командування також повідомляє про відбиття трьох атак російських військ на Бахмутському напрямку – поблизу Андріївки.

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«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили сім атак противника… На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області», – додає штаб.

Крім того, він звітує про відбиття російських атак на Шахтарському напрямку, південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області, а також південно-західніше Новоданилівки на Запоріжжі:

«Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області».

Сили оборони також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Генштаб звітує про чотири авіаційні удари по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки, а також про ураження ракетними військами одного артилерійського засобу РФ.