Міноборони: кількість жінок у лавах Збройних сил зросла на 40%, порівняно з 2021 роком

За останні два роки кількість жінок у Збройних силах України, порівняно з 2021 роком, збільшилася на 40%, повідомляє Міністерство оборони 16 жовтня.

«За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч – зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць», – йдеться в повідомленні.

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Відомство нагадує, що скасувало обмеження для доступу жінок до всіх військових посад:

«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо».

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Крім того, скасовані вікові обмеження для жінок – раніше вони могли укладати контракт на військову службу до 40 років, тепер вікову стелю підняли до 60 років, на рівні з чоловіками.

У 2019 році уряд України дозволив жінкам вступати до військових ліцеїв.