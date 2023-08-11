Уряд зняв обмеження на виїзд за кордон осіб, чиї рідні загинули або зникли під час участі в АТО

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати кордон України у період дії воєнного стану. Такі зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України за ініціативи Мінветеранів внесли на засіданні Кабінету міністрів 11 серпня.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну, це зробили, щоб уникнути «несправедливого обмеження» прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (від початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року).

Чинні досі правила передбачали, що право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану мають, зокрема, «військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (зникли безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України» (йдеться про періоди 30 квітня 2018 року – 24 лютого 2022 року і від 24 лютого 2022 року).

«Військова агресія Росії проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів», – пояснила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

У лютому Кабмін розширив список державних службовців серед чоловіків та жінок, яким дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану.