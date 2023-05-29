Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон – речник ДПСУ

Обмежень на виїзд за кордон жінок немає, заявив в етері програми «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає», – запевнив Демченко.

Речник нагадав, що останні зміни, які вніс уряд до правил перетину кордону під час воєнного стану, стосуються жінок-державних посадовців. Саме вони мають певні обмеження щодо виїзду за кордон.

«Народні депутати, інші посадові особи, це також прописано в Постанові №57, можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження. Відносно інших категорій жінок обмежень немає», – сказав речник ДПС України.

30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану



У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.