ДПСУ: виїзд за кордон 17-річним юнакам не обмежують

Державна прикордонна служба України заявила, що не обмежує виїзд за кордон юнакам до досягнення ними 18-річного віку.

«У звʼязку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо розʼяснення. Після запровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються», – наголосили у ДПСУ.

Раніше в ефірі Радіо Свобода речник прикордонслужби Андрій Демченко заявив, що в Україні загалом немає обмежень на виїзд за кордон жінок.

Речник нагадав, що останні зміни, які вніс уряд до правил перетину кордону під час воєнного стану, стосуються жінок-державних посадовців. Саме вони мають певні обмеження щодо виїзду за кордон.