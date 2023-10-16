Одна жінка поранена через російські обстріли, 14-річний юнак наступив на міну – Харківська ОВА

У Харківській ОВА повідомили, що за минулу добу в регіоні через агресію військ РФ постраждали двоє людей.

«У смт Борова Ізюмського району о 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані… У с. Кам’янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу «Пелюстка» та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні ОВА.

Також, за даними влади, у с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.



Повідомляється, що під обстріли напередодні потрапили населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.