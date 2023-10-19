«Росіяни купують, їм продають»: як окупаційна влада привласнює житло українців

Як російська окупаційна влада проводить ревізію нерухомості, що належить жителям захоплених територій? Як зберегти своє житло тим, хто виїхав з окупації? Що буде з угодами купівлі-продажу майна після звільнення територій, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада проводить на захоплених українських територіях «інвентаризацію» майна, господарі якого виїхали з окупації. Таке майно там називають «безхазяйним». Про початок цього процесу у серпні повідомляв Центр національного спротиву. Тоді, зокрема, йшлося про окуповану частину Херсонщини.

За інформацією українського підпілля, спеціальні інспектори планували шукати як рухоме, так і нерухоме майно, де немає власників. Також окупаційна влада виявляє майно місцевих жителів, які залишилися в окупації, але не переоформлюють право власності за російським законодавством. Після виявлення такого майна російські окупаційні сили погрожують його «націоналізувати», тобто забрати у законних власників.

Тим часом у Маріуполі окупаційна адміністрація опублікувала список нерухомості, яку вважала «безхазяйною» станом на 7 вересня цього року. Окупаційні чиновники пропонували маріупольцям, які знайшли свою адресу у списку, протягом 30 днів з моменту публікації звернутися до так званої адміністрації Приморського району міста. У разі неявки власника, погрожували передати об'єкти нерухомості до окупаційного міністерства будівництва й остаточно визнати їх «безхазяйними», після чого окупаційна влада зможе привласнити чуже майно.

окупаційна адміністрація опублікувала список нерухомості, яку вважала «безхазяйною» станом на 7 вересня цього року. Окупаційні чиновники пропонували маріупольцям, які знайшли свою адресу у списку, протягом 30 днів з моменту публікації звернутися до так званої адміністрації Приморського району міста. У разі неявки власника, погрожували передати об'єкти нерухомості до окупаційного міністерства будівництва й остаточно визнати їх «безхазяйними», після чого окупаційна влада зможе привласнити чуже майно. 15 вересня окупаційна адміністрація Маріуполя опублікувала додатковий список нерухомості. Цього разу у переліку було 6 приватних будинків. Більшість із них розташована у селищах Гнутове і Сартана.

Маріуполь: «можуть привласнити тисячі квартир»

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російська окупаційна влада у цьому місті може привласнити тисячі квартир і будинків.

«Для того, щоб власники дізнались, що хтось там їх шукає, в нормальному суспільстві це має бути десь оприлюднено так, щоб ти мав до цього доступ. Вони (окупаційна влада – ред.) клеять або залишають певні повідомлення у дверях цих будинків або квартир. Враховуючи що людей немає в місті, хто і як про це має дізнатися? Це скоріше відповідь на питання, аніж питання саме по собі. Тому таких будинків багато», – зазначив він.

Правила, за якими можна підтвердити право власності на майно, постійно змінюються, каже посадовець. За його даними, спочатку в місті приймали довіреності, з якою люди приходили і засвідчували, що певна нерухомість належить конкретним господарям.

Потім підхід змінився і стали приймати довіреність виключно від громадян РФ громадянам Росії. А зараз вже потрібен особистий приїзд для засвідчення цього факту.

Дехто з маріупольців продав своє житло жителям Росії, які переїхали до окупованого міста, розповідає Андрющенко.

Попит є, росіяни купують, їм продають.

«Продають заради компенсації на території РФ або квартир на території РФ і вже фактів таких повно насправді. Попит є, росіяни купують, їм продають. Продавали принаймні, зараз попит падає, тому що кількість російських грошей, які мали б бути на це виділені, закінчилися, навіть у тих, хто на цих схемах сидить. Тому попит знижується», – каже радник мера.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Херсонщина: «зрізають замки з помешкань»

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо 8 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив, що місцеві окупаційні чиновники у взаємодії з так званим міністерством майнових та земельних відносин проведуть «інвентаризацію» рухомого та нерухомого майна. У такий спосіб окупаційна влада виявить та поставить на облік так звані «безхазяйні» та самозахоплені об'єкти.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазов’я», що у цьому місті вже зробили обхід всіх помешкань, і жодне з них не залишилося без уваги окупаційної адміністрації.

«Вони розклеювали таблички, що ми тут були, перевіряли, вас не виявили вдома, зверніться туди-то й туди. І якщо, дійсно, це помешкання було зайнято і люди там проживали, то вони з'являлися і в принципі там продовжували жити.

Якщо ніхто не з'являвся в якийсь термін, вони (окупаційна влада – ред.) потім приходили, зрізали замки з цих помешкань і вважали, що вони ними розпоряджаються. Відповідно заселяли туди тих, кого вважали за потрібним. Це були і переселенці з правого берега та інші прибульці з Росії, які отримали це житло для проживання», – каже міський голова.

«Угоди укладаються, житло купується»

Яковлєв розповів, що міська влада Скадовська веде реєстр житла, яке привласнили окупаційні адміністрації.

Зокрема у людей приймають заяви, в яких вони повідомляють про захоплення свого житла, коли це сталося, хто його захопив, та хто там проживає. Цю інформацію передають потім до правоохоронних органів. За словами Яковлєва, запитів на відібране окупантами майно вже понад 600 по громаді.

Люди можуть іти на такі кроки, коли вважають, що вони не можуть зберегти своє майно

Деякі місцеві жителі продають своє житло у Скадовську, каже він. Але для цього його потрібно перереєструвати за російським законодавством.

«Для того, щоб такі угоди укладалися, треба відповідно пройти певний етап реєстрації. Тобто отримати російський паспорт, зареєструвати житло і тоді він зможе його продати. Угоди укладаються, житло купується. Напевно, люди можуть іти на такі кроки, коли вважають, що вони не можуть зберегти своє майно і тому вони отримують гроші хоча б в таких умовах», – пояснив посадовець.

«Повертаються, щоб вберегти майно»

На окупованій частині Запорізької області також триває процес із привласнення житла місцевих жителів, які виїхали з окупації. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у Токмаку жителі, які співпрацюють з окупаційними чиновниками, показують їм пусті квартири для заселення.

14 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у Токмаку жителі, які співпрацюють з окупаційними чиновниками, показують їм пусті квартири для заселення. В Енергодарі обшукують квартири практично в кожному під'їзді. Під виглядом пошуку зброї виламують двері, стверджує Федоров. Також, за його словами, у селах Бердянського району окупаційна влада виявляє так зване «нічийне» майно, щоб передати його російським військовим.

Селищний голова Кирилівки Іван Малєєв розповів «Новинам Приазовʼя», що російські окупаційні сили почали привласнювати майно місцевих жителів ще рік тому.

«Те майно, звідки люди повиїжджали, звісно, що туди заселяються окупанти. У нас же не місто, а селище невеличке, тому люди друг друга знають. Я думаю, колаборанти давно розповіли і зробили для себе такий реєстр, по якому сьогодні це майно переходить у власність інших людей. Небагато людей повертаються, але є такі випадки. Повертаються, щоб вберегти своє майно», – сказав він.

До окупації у селищі працювали близько 500 баз відпочинку. Об'єкти, власники яких не пішли на співпрацю з окупаційною владою, або розкрадені, або там вже працює російський бізнес, розповів голова Кирилівки. Також на базах відпочинку розміщуються російські військові.

«А от приватний сектор, там скоріш за все проживають цивільні або може перевдягнені в цивільних, тому що ми таких випадків не спостерігали, щоб там військові заїжджали», – повідомив голова

«Нікчемні угоди»

Адвокат Ростислав Кравець прокоментував «Новинам Приазовʼя» питання правомірності купівлі/продажу житла на окупованих територіях. Він зазначив, що така угода є дійсною лише, якщо вона укладена на підконтрольній Україні території відповідно до українського законодавства. У випадку, якщо угода оформлена за російським законодавством, вона нікчемна, каже адвокат.

«Жодних підстав вважати зміну правовласності там немає. І після того, як Україна і я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, звільнить ці території, відповідно всі ці угоди, які вчинялися за законодавством якихось незрозумілих республік, цих незаконних утворень, вони всі є нікчемними. І люди можуть не перейматися, що у разі якщо у них відбирають майно, якось переоформлюють, здійснюють угоди купівлі/продажу, що вони втрачають право власності. Це не так, в Україні цього не буде», – зазначив Кравець.

Адвокат радить подбати завчасно про документи, які засвідчують право власності на житло, яке залишилося в окупації.

Він нагадав, що якщо це майно було переоформлено після 2012 року, воно повинно бути в реєстрах України. В іншому випадку бажано, щоб були якісь правоустановчі документи: договору купівлі/продажу, свідоцтво на спадщину, на підставі яких особа набула права власності для того, щоб надалі швидше можна було відновити право власності на це майно.