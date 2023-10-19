Війська РФ завдали удару по центру Херсона, сталася пожежа – місцева влада

Російські війська завдали удару по центру Херсона, сталася пожежа, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Ворог вдарив по центральній частині міста близько 20:00. Загорілося на території одного з підприємств. На цю годину (22:24) пожежа повністю ліквідована. Армія РФ періодично продовжує обстрілювати Херсонську громаду! Будьте обережні», – написав він у телеграмі.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.