Війська РФ завдали удару по центру Херсона, сталася пожежа – місцева влада

Російські війська завдали удару по центру Херсона, сталася пожежа, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Ворог вдарив по центральній частині міста близько 20:00. Загорілося на території одного з підприємств. На цю годину (22:24) пожежа повністю ліквідована. Армія РФ періодично продовжує обстрілювати Херсонську громаду! Будьте обережні», – написав він у телеграмі.
Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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