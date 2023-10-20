Зеленський: російські втрати в Авдіївці «справді вражають»

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 20 жовтня подякував українським військовим, які обороняють Авдіївку. Він заявив, що «російські втрати справді вражають».

«Дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні», – наголосив президент.

Близький до російського міністерства оборони телеграм-канал «Рибар» писав 19 жовтня, що російські війська «продовжують операцію з охоплення Авдіївського укріпрайону». Він стверджує, що на північному фланзі армії РФ вдалося зайняти терикон (золовідвал Авдіївського коксохімічного заводу), проте українські війська контратакували під селищем Бердичі та відтіснили російські підрозділи до залізниці.