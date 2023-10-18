Упродовж доби відбулося 64 бойові зіткнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на лінії фронту відбулося 64 бойові зіткнення, інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 18 жовтня.

«Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – вказано в повідомленні.

За даними Генштабу, сили оборони України «продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Як ідеться у вечірньому зведенні, впродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

«Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», – додають у Генштабі.

За цими ж даними, підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс «Тор», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських засобів сил РФ.