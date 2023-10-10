ЗСУ захопили командира РФ під Бахмутом: подробиці

9 жовтня бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ повідомили у своєму телеграм-каналі, що захопили в полон майора та командира добровольчого батальйону «Алга» 72-ї окремої мотострілецької бригади армії Росії.

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«Тепер він – один із представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів», – зазначили у бригаді, додавши, що більше відео з майором викладуть незабаром.

Просто на камеру під час взяття в полон командир окупантів розповідає про колосальні втрати у своєму підрозділі.

Добровольчий батальйон «Алга» сформований переважно з жителів Татарстану. 72-га окрема мотострілецька бригада ЗС РФ вже багато разів фігурувала у звітах українського Генштабу у зв'язку з її немислимими втратами – спочатку у Харківській області у 2022 році під час українського бліцкригу, а після – у травні 2023 року, коли вона просто кинула свої позиції на південь від Бахмута під тиском ЗСУ.

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На південь від Бахмута ЗСУ має просування – на схід від Андріївки, зовсім недавно звільненої українськими захисниками. На тлі українських успіхів у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що голова Генштабу РФ та командувач окупантами в Україні Валерій Герасимов подумує залишити Бахмут, щоб не допустити «котла» для 50-тисячного угрупування окупантів на цьому напрямку.

Головні питання випуску:

Як штурмовикам 3-ї бригади вдалося взяти в полон командира добробату окупантів?

Про що свідчить те, що комбат воює разом зі своїми солдатами в окопах?

І чи може Герасимов справді залишити Бахмут?