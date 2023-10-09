24 сентября на оккупированной части Донецкой области официально ввели военную цензуру. Хотя фактически она существовала с 2014-го, теперь Кремль придали ей «законный вид». Уже на следующий день после вступления «в должность» так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин обнародовал «указ» о полном контроле за почтовыми отправлениями, общением по телефону и в интернете.

Незадолго до этого в оккупации провели обязательную идентификацию абонентов мобильной связи: всех владельцев сим-карт, которые были куплены без документов, обязали зарегистрировать паспортные данные. Иначе – грозили отключить номер. Таким образом, жители оккупированной Донецкой области оказались «под колпаком» российских спецслужб.

Что думают о таком контроле местные? Почему риск прослушки (или «прочтения») реально существует? Как уберечь свои разговоры и переписку от внимания ФСБ? Объясняют Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода).

Введение военной цензуры и подключение «прослушки»

В понедельник, 25 сентября, во многих районах оккупированной Донецкой области внезапно пропала мобильная связь. Звонки не проходили, да и мобильный интернет работал не везде. В местных пабликах – перекличка городов и возмущение: «связи нет».

В пророссийском телеграм-канале вывесили объявление: потерпите пару дней, это мобильный оператор «Феникс» обновляет ядро сети. То есть – ключевое оборудование, центр управления сетями.

О проведении таких работ еще в июле рассказывал так называемый «и.о. министра связи ДНР» Денис Курашов. Объяснял: мол, это нужно, чтоб абоненты местного мобильного оператора могли звонить по роумингу в Россию.

«Задача – завершить модернизацию основных компонентов ядра – поставлена на третий квартал этого года, сразу после этого – запуск роуминга. Кроме того, специалисты организуют на сетях систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для выявления мошенников», – заявил Курашов.

Тогда мало кто обратил внимание на аббревиатуру СОРМ: в соцсетях обсуждали качество связи и тарифы.

На самом деле СОРМ – не что иное, как техническая возможность российским силовикам слушать разговоры абонентов и читать их переписку, поясняют киберспециалисты.

После официального введения цензуры многие пользователи уже напрямую связывали помехи в телефоне с установкой «прослушки».

«Я думаю, что она (прослушка) там работала и раньше. Потому что везде, где заходит Россия, сразу захватываются все коммуникации и устанавливается полный пакет того самого «СОРМ-2». Потому что у них законодательно определено, что все коммуникации должны иметь так называемые «черные ящики ФСБ». То, что сейчас это объявили официально, – возможно, для ещё большего запугивания населения»,– поделился с Донбасс Реалии Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, в прошлом – руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью в СБУ.

Перебои с WhatsApp: попытки блокировать или установить слежку?

Дней за 10 до официального введения цензуры на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей вдруг начались перебои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Причем одновременно везде. У кого-то вообще программа не открывалась, у кого-то проходили текстовые сообщения, а звонки – нет.

Конечно, спасает VPN: если зайти через него, всё работает отлично.

Проблемы с WhatsApp на оккупированных территориях буквально день в день совпали с заявлениями российских депутатов и Роскомнадзора о том, что мессенджер могут заблокировать во всей России. Причина в том, что в конце июля этого года WhatsApp анонсировал запуск новой функции – создания каналов, как в Телеграме. В числе первых 9 стран, где она стала доступной – была Украина.

В своем Телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил: «Сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится, поскольку WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta» (в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена – ред.).

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По данным вице-спикера Госдумы Александра Даванкова, которого цитирует издание «Ведомости», в России WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером, которым пользуются 70% граждан.

Спустя неделю, 21 сентября, появилась неофициальная информация, что WhatsApp якобы передумал открывать русскоязычные каналы, и в России эта тема утихла.

А вот на оккупированных территориях Украины проблемы с этим мессенджером остались.

«Насколько я знаю, WhatsApp использует региональные серверы. И, если такая ситуация случилась синхронно в соседних оккупированных регионах, возможно, они (оккупанты – ред.) экспериментировали с установкой СОРМ на этих серверах», – предполагает Константин Корсун.

Как обезопасить себя, общаясь по мобильной связи и интернету?

Донбасс Реалии опросили экспертов по цифровой и кибербезопасности Ирину Чуливскую и Константина Корсуна, и обобщили их советы.

Специалисты уверяют: прослушивать звонки по мобильным телефонам (то есть по GSM-связи) проще простого. Поэтому вести потенциально опасные разговоры лучше в интернете, используя меры безопасности.

Прежде всего, нужно подключить VPN, лучше платный, и заходить в свои мессенджеры и на сайты через него, чтобы обмануть систему слежки.

VPN (аббревиатура от «Virtual Private Network») – это технология, которая устанавливает шифрованное соединение с сервером и меняет IP-адрес пользователя так, будто он находится в другой стране. Поэтому во всём мире эту технологию используют для защиты конфиденциальности или просмотра заблокированных сайтов. Видов VPN существует множество: от различных производителей, работающих по различным протоколам, для бизнеса и частных пользователей, платных и бесплатных.

Включить опцию «Двухфакторная авторизация» в каждом мессенджере. Тогда будет сложнее взломать ваш аккаунт и увидеть всю переписку. Для этого нужно придумать пароль, который придется вводить при входе с нового гаджета наряду с СМС-кодом.

в каждом мессенджере. Тогда будет сложнее взломать ваш аккаунт и увидеть всю переписку. Для этого нужно придумать пароль, который придется вводить при входе с нового гаджета наряду с СМС-кодом. Не общаться на «опасные» темы в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» . Эти российские сайты, по мнению экспертов, полностью отслеживаются ФСБ.

. Эти российские сайты, по мнению экспертов, полностью отслеживаются ФСБ. Популярные на оккупированных территориях WhatsApp и «Вайбер» эксперты считают более защищенными, чем российские , так как они по умолчанию используют сквозное шифрование трафика. А чтобы точно быть уверенными, что ваше общение не отслеживают, нужно подключить тот же VPN (да и без него эти мессенджеры в оккупации не откроются).

, так как они по умолчанию используют сквозное шифрование трафика. А чтобы точно быть уверенными, что ваше общение не отслеживают, нужно подключить тот же VPN (да и без него эти мессенджеры в оккупации не откроются). Наиболее защищенным мессенджером является «Сигнал» . Но, по свидетельству журналиста Сергея Гармаша , «само его присутствие в смартфонах наших соотечественников на оккупированных территориях является основанием для задержания, независимо от того, какой там контент», поэтому Донбасс Реалии не рискуют советовать его жителям оккупированных населенных пунктов.

. Но, по свидетельству журналиста , «само его присутствие в смартфонах наших соотечественников на оккупированных территориях является основанием для задержания, независимо от того, какой там контент», поэтому Донбасс Реалии не рискуют советовать его жителям оккупированных населенных пунктов. Насчет Телеграма мнения разделились, хотя оба эксперта согласны, что его безопасность хуже, чем у трех предыдущих.

Константин Корсун призывает жителей оккупированных территорий вообще отказаться от «телеги», даже через VPN.

«Там очень простой механизм подключения и можно мониторить всех, кто комментирует определенный канал, определенное заявление. С учетом СОРМ-2, это означает, что завтра к тебе приедет «черный ворон» буквально. Если ты что-то не то написал, тебя быстро вычислят», – уверен Корсун.

Также после отмены блокирования Телеграм в России многие киберэксперты подозревали мессенджер в том, что он дал согласие на предоставление ФСБ ключей шифрования, хотя сам мессенджер это отрицал.

Не так категорична эксперт по цифровой безопасности Ирина Чуливская. Она считает: переписываться и звонить в Телеграме можно, если использовать определённые уловки. Например, зарегистрировать аккаунт на так называемую «виртуальную» сим-карту. Её можно купить в интернете. Тогда в Телеграме не будет ваших личных данных. А для особо конфиденциальной переписки нужно создать секретные чаты.

«Если мы говорим о Телеграм или «Фейсбук», в случае взлома аккаунта вся предыдущая переписка подтягивается. Но в секретных чатах человек, который взломает ваш аккаунт, не сможет подтянуть ее на свое устройство. Там же нужно настроить автоматическое удаление сообщений у вас и вашего собеседника, – советует Чуливская.

Не забывайте регулярно чистить содержимое вашего телефона. Если знаете, что смотрели или читали что-то потенциально опасное, зайдите в кеш «Ютуба», Телеграма или браузера – и удалите. Сделать это можно в разделе «Программы» в настройках телефона.

Если знаете, что смотрели или читали что-то потенциально опасное, зайдите в кеш «Ютуба», Телеграма или браузера – и удалите. Сделать это можно в разделе «Программы» в настройках телефона. Если вы привыкли общаться в «Скайпе», эксперты советуют повысить безопасность вашего аккаунта: сменить пароль на более сложный и длинный, а также включить двухфакторную авторизацию.

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Как оккупанты пытаются «пробить защиту» интернет-ресурсов

Методы ухода от слежки известны не только экспертам, но и спецслужбам. Поэтому в России изобретают все новые технологии для выявления «нежелательного» контента.

В феврале нынешнего года Главный радиочастотный центр РФ сообщил о запуске информационной системы «Окулус», которая мониторит интернет, выявляет и блокирует «запрещенные» видео- и фотоматериалы. Как сообщили «Известия», под это определение попало все, что можно отнести к темам экстремизма, суицида, пропаганды ЛГБТ и наркотиков, а также призывы к массовым незаконным мероприятиям.

А в сентябре зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвеичев предупредил россиян о блокировке VPN-сервисов.

«Это уже происходит, уже некоторые сервисы заблокированы, – отметил депутат в интервью изданию Lenta.ru. – Не так все просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают».

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По данным издания, с началом полномасштабного вторжения Роскомнадзор стал чаще блокировать различные интернет-ресурсы под предлогом «борьбы с фейками о российской армии». По состоянию на июнь 2023 года, был ограничен доступ к 206 тысячам сайтов.

Это коснулось и оккупированных территорий. Кроме украинских сайтов, там уже заблокированы «Гугл», «Ютуб» и «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм» и, похоже, WhatsApp. Вопреки заявлениям оккупационных властей о блокировке, продолжает работать «Вайбер», а также «Скайп».

И, пока России не удаётся справиться с VPN, он остаётся «окном в мир» для миллионов украинцев, живущих в оккупации.

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