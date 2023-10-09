24 сентября на оккупированной части Донецкой области официально ввели военную цензуру. Хотя фактически она существовала с 2014-го, теперь Кремль придали ей «законный вид». Уже на следующий день после вступления «в должность» так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин обнародовал «указ» о полном контроле за почтовыми отправлениями, общением по телефону и в интернете.
Незадолго до этого в оккупации провели обязательную идентификацию абонентов мобильной связи: всех владельцев сим-карт, которые были куплены без документов, обязали зарегистрировать паспортные данные. Иначе – грозили отключить номер. Таким образом, жители оккупированной Донецкой области оказались «под колпаком» российских спецслужб.
Что думают о таком контроле местные? Почему риск прослушки (или «прочтения») реально существует? Как уберечь свои разговоры и переписку от внимания ФСБ? Объясняют Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода).
Введение военной цензуры и подключение «прослушки»
В понедельник, 25 сентября, во многих районах оккупированной Донецкой области внезапно пропала мобильная связь. Звонки не проходили, да и мобильный интернет работал не везде. В местных пабликах – перекличка городов и возмущение: «связи нет».
В пророссийском телеграм-канале вывесили объявление: потерпите пару дней, это мобильный оператор «Феникс» обновляет ядро сети. То есть – ключевое оборудование, центр управления сетями.
О проведении таких работ еще в июле рассказывал так называемый «и.о. министра связи ДНР» Денис Курашов. Объяснял: мол, это нужно, чтоб абоненты местного мобильного оператора могли звонить по роумингу в Россию.
«Задача – завершить модернизацию основных компонентов ядра – поставлена на третий квартал этого года, сразу после этого – запуск роуминга. Кроме того, специалисты организуют на сетях систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для выявления мошенников», – заявил Курашов.
Тогда мало кто обратил внимание на аббревиатуру СОРМ: в соцсетях обсуждали качество связи и тарифы.
На самом деле СОРМ – не что иное, как техническая возможность российским силовикам слушать разговоры абонентов и читать их переписку, поясняют киберспециалисты.
После официального введения цензуры многие пользователи уже напрямую связывали помехи в телефоне с установкой «прослушки».
«Я думаю, что она (прослушка) там работала и раньше. Потому что везде, где заходит Россия, сразу захватываются все коммуникации и устанавливается полный пакет того самого «СОРМ-2». Потому что у них законодательно определено, что все коммуникации должны иметь так называемые «черные ящики ФСБ». То, что сейчас это объявили официально, – возможно, для ещё большего запугивания населения»,– поделился с Донбасс Реалии Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, в прошлом – руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью в СБУ.
Перебои с WhatsApp: попытки блокировать или установить слежку?
Дней за 10 до официального введения цензуры на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей вдруг начались перебои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Причем одновременно везде. У кого-то вообще программа не открывалась, у кого-то проходили текстовые сообщения, а звонки – нет.
Конечно, спасает VPN: если зайти через него, всё работает отлично.
Проблемы с WhatsApp на оккупированных территориях буквально день в день совпали с заявлениями российских депутатов и Роскомнадзора о том, что мессенджер могут заблокировать во всей России. Причина в том, что в конце июля этого года WhatsApp анонсировал запуск новой функции – создания каналов, как в Телеграме. В числе первых 9 стран, где она стала доступной – была Украина.
В своем Телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил: «Сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится, поскольку WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta» (в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена – ред.).
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По данным вице-спикера Госдумы Александра Даванкова, которого цитирует издание «Ведомости», в России WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером, которым пользуются 70% граждан.
Спустя неделю, 21 сентября, появилась неофициальная информация, что WhatsApp якобы передумал открывать русскоязычные каналы, и в России эта тема утихла.
А вот на оккупированных территориях Украины проблемы с этим мессенджером остались.
«Насколько я знаю, WhatsApp использует региональные серверы. И, если такая ситуация случилась синхронно в соседних оккупированных регионах, возможно, они (оккупанты – ред.) экспериментировали с установкой СОРМ на этих серверах», – предполагает Константин Корсун.
Как обезопасить себя, общаясь по мобильной связи и интернету?
Донбасс Реалии опросили экспертов по цифровой и кибербезопасности Ирину Чуливскую и Константина Корсуна, и обобщили их советы.
Специалисты уверяют: прослушивать звонки по мобильным телефонам (то есть по GSM-связи) проще простого. Поэтому вести потенциально опасные разговоры лучше в интернете, используя меры безопасности.
- Прежде всего, нужно подключить VPN, лучше платный, и заходить в свои мессенджеры и на сайты через него, чтобы обмануть систему слежки.
VPN (аббревиатура от «Virtual Private Network») – это технология, которая устанавливает шифрованное соединение с сервером и меняет IP-адрес пользователя так, будто он находится в другой стране. Поэтому во всём мире эту технологию используют для защиты конфиденциальности или просмотра заблокированных сайтов. Видов VPN существует множество: от различных производителей, работающих по различным протоколам, для бизнеса и частных пользователей, платных и бесплатных.
- Включить опцию «Двухфакторная авторизация» в каждом мессенджере. Тогда будет сложнее взломать ваш аккаунт и увидеть всю переписку. Для этого нужно придумать пароль, который придется вводить при входе с нового гаджета наряду с СМС-кодом.
- Не общаться на «опасные» темы в «Одноклассниках» или «ВКонтакте». Эти российские сайты, по мнению экспертов, полностью отслеживаются ФСБ.
- Популярные на оккупированных территориях WhatsApp и «Вайбер» эксперты считают более защищенными, чем российские, так как они по умолчанию используют сквозное шифрование трафика. А чтобы точно быть уверенными, что ваше общение не отслеживают, нужно подключить тот же VPN (да и без него эти мессенджеры в оккупации не откроются).
- Наиболее защищенным мессенджером является «Сигнал». Но, по свидетельству журналиста Сергея Гармаша, «само его присутствие в смартфонах наших соотечественников на оккупированных территориях является основанием для задержания, независимо от того, какой там контент», поэтому Донбасс Реалии не рискуют советовать его жителям оккупированных населенных пунктов.
- Насчет Телеграма мнения разделились, хотя оба эксперта согласны, что его безопасность хуже, чем у трех предыдущих.
Константин Корсун призывает жителей оккупированных территорий вообще отказаться от «телеги», даже через VPN.
«Там очень простой механизм подключения и можно мониторить всех, кто комментирует определенный канал, определенное заявление. С учетом СОРМ-2, это означает, что завтра к тебе приедет «черный ворон» буквально. Если ты что-то не то написал, тебя быстро вычислят», – уверен Корсун.
Также после отмены блокирования Телеграм в России многие киберэксперты подозревали мессенджер в том, что он дал согласие на предоставление ФСБ ключей шифрования, хотя сам мессенджер это отрицал.
Не так категорична эксперт по цифровой безопасности Ирина Чуливская. Она считает: переписываться и звонить в Телеграме можно, если использовать определённые уловки. Например, зарегистрировать аккаунт на так называемую «виртуальную» сим-карту. Её можно купить в интернете. Тогда в Телеграме не будет ваших личных данных. А для особо конфиденциальной переписки нужно создать секретные чаты.
«Если мы говорим о Телеграм или «Фейсбук», в случае взлома аккаунта вся предыдущая переписка подтягивается. Но в секретных чатах человек, который взломает ваш аккаунт, не сможет подтянуть ее на свое устройство. Там же нужно настроить автоматическое удаление сообщений у вас и вашего собеседника, – советует Чуливская.
- Не забывайте регулярно чистить содержимое вашего телефона. Если знаете, что смотрели или читали что-то потенциально опасное, зайдите в кеш «Ютуба», Телеграма или браузера – и удалите. Сделать это можно в разделе «Программы» в настройках телефона.
- Если вы привыкли общаться в «Скайпе», эксперты советуют повысить безопасность вашего аккаунта: сменить пароль на более сложный и длинный, а также включить двухфакторную авторизацию.
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Как оккупанты пытаются «пробить защиту» интернет-ресурсов
Методы ухода от слежки известны не только экспертам, но и спецслужбам. Поэтому в России изобретают все новые технологии для выявления «нежелательного» контента.
В феврале нынешнего года Главный радиочастотный центр РФ сообщил о запуске информационной системы «Окулус», которая мониторит интернет, выявляет и блокирует «запрещенные» видео- и фотоматериалы. Как сообщили «Известия», под это определение попало все, что можно отнести к темам экстремизма, суицида, пропаганды ЛГБТ и наркотиков, а также призывы к массовым незаконным мероприятиям.
А в сентябре зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвеичев предупредил россиян о блокировке VPN-сервисов.
«Это уже происходит, уже некоторые сервисы заблокированы, – отметил депутат в интервью изданию Lenta.ru. – Не так все просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают».
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По данным издания, с началом полномасштабного вторжения Роскомнадзор стал чаще блокировать различные интернет-ресурсы под предлогом «борьбы с фейками о российской армии». По состоянию на июнь 2023 года, был ограничен доступ к 206 тысячам сайтов.
Это коснулось и оккупированных территорий. Кроме украинских сайтов, там уже заблокированы «Гугл», «Ютуб» и «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм» и, похоже, WhatsApp. Вопреки заявлениям оккупационных властей о блокировке, продолжает работать «Вайбер», а также «Скайп».
И, пока России не удаётся справиться с VPN, он остаётся «окном в мир» для миллионов украинцев, живущих в оккупации.
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