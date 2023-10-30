Одна людина загинула, троє поранені через обстріл Росією Херсона – МВА

У Херсоні пізно ввечері 30 жовтня внаслідок обстрілу з боку російських військ загинула одна людина, ще троє – були поранені, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько півночі армія РФ із тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», – написав він у телеграмі.

За словами голови МВА, ще двоє поранених – чоловік 68 років і 36-річна жінка – доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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