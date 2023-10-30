Міноборони РФ заявило, що об’єкти в Криму атакували ракетами Storm Shadow

Міністерство оборони Росії прокоментувало вибухи в окупованому Криму 30 жовтня, про які раніше повідомляли кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. У російському відомстві заявили, що атака по об’єктах на півострові була здійснена вісьмома крилатими ракетами Storm Shadow.

Що це за об’єкти в Міноборони РФ не уточнюють, заявляючи, що «всі ракети збиті». Редакція наразі не може з незалежних джерел перевірити ці дані.

Українська влада ситуацію поки не коментувала. При цьому в серпні в інтерв’ю Радіо Свобода очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Раніше сьогодні кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі пролунали щонайменше чотири вибухи, і видно дим у районі Севастопольського морського заводу.

Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв стверджував, що дим – це засоби маскування, які використовують військові РФ.

Також він заявляє, що над Севастополем російські військові нібито збили дві повітряні цілі. За словами чиновника, уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані. Він також повідомив про одного постраждалого.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому нібито зафіксована робота ППО в Севастополі. Редакція не може підтвердити достовірність запису.

Раніше російські телеграм-канали заявили про удар по ракетно-зенітному полку ППО Росії поблизу села Оленівка у Криму вночі 30 жовтня. За даними Astra, 17 військових РФ були поранені. Стратком ЗСУ пізніше підтвердив інформацію про ураження засобів ППО. Міноборони Росії ситуацію не коментувало.