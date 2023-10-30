У Севастополі пролунало щонайменше чотири вибухи, повідомляють про дим у районі Севморзаводу

У Севастополі в окупованому Росією Криму пролунало щонайменше чотири вибухи, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. За його словами, видно дим у районі Севастопольського морського заводу.

Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв стверджує, що дим – це засоби маскування, які використовують військові РФ.

Також він заявляє, що над Севастополем російські військові нібито збили дві повітряні цілі. За словами чиновника, уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.

Раніше російські телеграм-канали заявили про удар по ракетно-зенітному полку ППО Росії поблизу села Оленівка у Криму вночі 30 жовтня. За даними Astra, 17 військових РФ були поранені. Стратком ЗСУ пізніше підтвердив інформацію про ураження засобів ППО. Міноборони Росії ситуацію не коментувало.