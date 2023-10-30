Російські телеграм-канали повідомили про поранення 17 військових РФ у Криму

Російські телеграм-канали повідомили про поранення військових РФ в окупованому Криму в ніч на 30 жовтня. Як стверджує Astra, близько третьої ночі був атакований ракетно-зенітний полк ППО Росії недалеко від села Оленівка.

За повідомленням, внаслідок цього 17 військових поранені, пошкоджені п’ять автомобілів, один із яких не підлягає відновленню.

Міноборони РФ ситуацію не коментувало.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, поблизу Оленівки справді є російська база ППО. У серпні там стався вибух – у ГУР Міноборони України заявили про знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Російський телеграм-канал «Рибар» стверджував, що на мисі Тарханкут розміщені військові об’єкти збройних сил Росії, за якими ЗСУ «спостерігали» протягом кількох тижнів.

Раніше сьогодні кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів стверджував, що у Севастопольській бухті було два гучні залпи.

Як пізніше заявив підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв, Чорноморський флот РФ «відбиває атаку БПЛА». Водночас Міноборони Росії заявило, що в Чорному морі нібито виявили і вразили два українські безекіпажні катери. Українська влада не коментувала ці заяви.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту Кримського півострова з 223 дійсними, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями у Криму. Тепер на карті 12 категорій, 232 військові об’єкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відмічені місця 51 випадку прильотів по російських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі.

Росія окупувала Крим й оголосила про його анексію в 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території, включно з Кримом, не виключаючи і збройний шлях.