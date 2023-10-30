У Севастополі повідомили про «гучні звуки». Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників

В окупованому Криму заявили про чергову атаку безпілотників в ніч на 30 жовтня. Кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що вночі в Севастополі було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомив, що в Севастопольській бухті було два гучні залпи.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки – це на зовнішньому рейді над акваторією, за попередньою інформацією, Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА».

Міноборони Росії заявило, що нібито в Чорному морі виявили й уразили два українські безекіпажні катери. Як передає російське державне агентство ТАСС із посиланням на дані російського відомства, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти «проводиться комплекс протимінних і протидиверсійних заходів».

За даними місцевих телеграм-каналів, морський пасажирський транспорт у Севастополі зупинив рух.

Чи були якісь пошкодження і руйнування через атаку безпілотників, а також інші подробиці наразі невідомі. Влада України ситуацію не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».