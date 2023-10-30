У ЗСУ підтвердили ураження стратегічного об’єкту ППО Росії в окупованому Криму

Збройні сили України в ніч на 30 жовтня успішно уразили стратегічний об’єкт протиповітряної оборони російських військ в окупованому Криму, заявив Стратком ЗСУ – Центр стратегічних комунікацій української армії.

«У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно вразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 30 жовтня. Подробиць у Страткомі не навели, але повідомили також про знищення системи стратегічної ППО С-400 поблизу окупованого Луганська 25 жовтня.

Раніше сьогодні російські телеграм-канали повідомили про поранення 17 військових РФ в окупованому Криму в ніч на 30 жовтня. Як стверджувала Astra, близько третьої ночі був атакований ракетно-зенітний полк ППО Росії недалеко від села Оленівка.

Міноборони РФ ситуацію не коментувало.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, поблизу Оленівки справді є російська база ППО. У серпні там стався вибух – у ГУР Міноборони України заявили про знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Російський телеграм-канал «Рибар» стверджував, що на мисі Тарханкут розміщені військові об’єкти збройних сил Росії, за якими ЗСУ «спостерігали» протягом кількох тижнів.

Раніше сьогодні кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів стверджував, що у Севастопольській бухті було два гучні залпи.

Як пізніше заявив підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв, Чорноморський флот РФ «відбиває атаку БПЛА». Водночас Міноборони Росії заявило, що в Чорному морі нібито виявили і вразили два українські безекіпажні катери. Українська влада не коментувала ці заяви.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту Кримського півострова з 223 дійсними, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями у Криму. Тепер на карті 12 категорій, 232 військові об’єкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відмічені місця 51 випадку прильотів по російських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі.

Росія окупувала Крим й оголосила про його анексію в 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території, включно з Кримом, не виключаючи і збройний шлях.