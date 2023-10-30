Рютте: літаки F-16 для України прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні

Літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посили протиповітряну оборону України, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні, повідомив прем’єр Нідерландів Марк Рютте після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.



«Я повідомив президенту Зеленському, що літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів», – йдеться у повідомленні Рютте в соцмережі Х (колишній твіттер).



Він повідомив, що у ході розмови також обговорили хід створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море – Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення його безпеки.



Марк Рютте також наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну у протидії російській агресії, а ситуація в Газі не відверне увагу від України.



«Екзистенційна потреба протистояти російській агресії все ще залишається нашим пріоритетом як для України, так і для безпеки Європи в цілому», – додав він.

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Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував Рютте за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Patriot, підготовки до передачі Україні літаків F-16, патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки.

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У серпні Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Також літаки обіцяла Норвегія.

Нещодавно Бельгія заявила, що в 2025 році передасть Україні винищувачі F-16 і запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Київ.