Буданов про ймовірні удари РФ по енергетиці: «сил і засобів у них достатньо»

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очікує, що Росія знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, «сил і засобів у них достатньо». Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію», – сказав він

За словами керівника ГУР, останнім часом Росія обмежено завдавала ракетні удари, «певний запас» вона відновила

«Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали. Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об’єктам», – додав Буданов.

Розвідка Британії раніше також заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Останнім часом Росія атакує українські міста переважно ударними дронами.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.