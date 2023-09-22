Росія розпочала енергетичний терор уже у вересні – Шмигаль

Росія вже розпочала в останні тижні енергетичний терор, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі. Але, цитує слова голови уряду агенція «Інтерфакс-Україна», цього разу країна підготувалася до загроз краще.

«Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні», – сказав він.

Шмигаль спрогнозував, що ці атаки триватимуть, але, за його словами, побудований захист – і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний у вигляді спеціальних конструкцій, він працює і продовжує посилюватися.

«Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були торік. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму... Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять», – наголосив премʼєр-міністр.

У 2022 році Росія розпочала масовані атаки на обʼєкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури в України з 10 жовтня. Уже в листопаді це спричинило масштабні вимкнення електроенергії по всій країні, згодом були запроваджені графіки відключень, які дозволили задовольняти хоча б мінімальні потреби людей в електроенергії. Складна ситуація тривала приблизно до березня – після весняного потепління вимкнення електрики поступово припинилися.