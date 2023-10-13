64 населені пункти на Запоріжжі через бойові дії не мають електропостачання – ОВА

64 населені пункти на підконтрольній Україні території Запорізької області не мають світла, і проводити роботи з відновлення електропостачання в них неможливо з безпекових причин. Про це 13 жовтня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації на брифінгу, присвяченому підготовці до опалювального сезону.

«Без світла у нас зараз перебувають 64 населені пункти. Це населенні пункти, де постійні обстріли, і навіть військові не дають дозволу на відновлювальні роботи. Це ті ж населенні пункти, що і без газопостачання. Але в цих населених пунктах також існують пункти незламності, де люди можуть піти, підзарядитися, випити чаю, зігрітися», – сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли, що на підконтрольній Україні території області руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.

Південна частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.