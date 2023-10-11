Війська РФ обстріляли передмістя Запоріжжя, загинула жінка – ОГП

Російські війська 11 жовтня вкотре обстріляли передмістя Запоріжжя, внаслідок чого загинула 74-річна жінка, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 жовтня 2023 року війська РФ здійснили обстріл території Широківської ТГ Запорізького району. Загинула 74-річна жінка. Внаслідок влучання у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.