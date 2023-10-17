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Прокудін повідомив про ще один обстріл Херсона, двоє жінок поранені

Наслідки попередніх обстрілів (ілюстраційне фото)

Російські війська завдали ще одного удару по Херсону, повідомив голова обласної військової адміністрацій Олександр Прокудін 17 жовтня.

За його повідомленням, удару зазнало середмістя міста.

«Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці», – заявив він.

Удар частково зруйнував житло поранених, також пошкоджені сусідні багатоповерхові будинки.

Очільник області також оприлюднив відео з наслідками обстрілу.

Російські війська раніше 17 жовтня обстріляли Херсон, згодом Прокудін повідомив про двох поранених.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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